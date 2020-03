San Cipirello, generosità contro il coronavirus: negoziante dona 40 mascherine

A donare al Comune di San Cipirello 40 mascherine del tipo Ffp2 è stato ieri Vito Cannella, proprietario insieme alla moglie di un negozio che in paese vende materiali elettrici, civili e industriali. Serviranno esclusivamente per far fronte alle esigenze di anziani ed ammalati che necessitano di cure.

“Nei giorni sorsi – racconta Cannella – abbiamo saputo di concittadini che non aveva poteva effettuare cicli di chemioterapia e altre visite mediche a Palermo perché non si trovavano le mascherine”.

Di qui la scelta di donare all’ufficio Servizi sociali buona parte della ormai rara fornitura che il suo negozio era riuscito ad acquistare.

“Non cerchiamo pubblicità – assicura il negoziante sancipirellese -. Lo abbiamo fatto semmai per dare un segnale a chi invece vende una mascherina 19 euro e 50 centesimi. Noi le abbiamo acquistate 5 euro e 30 l’una in un pacco da cento. E riteniamo non sia giusto speculare su una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo tutti”.

