Coronavirus, il video dell'arrivo a Palermo del treno partito ieri sera da Milano

Il treno partito ieri sera da Milano e diretto in Sicilia ha superato lo Stretto con a bordo circa novanta persone ed è arrivato a Palermo. A Messina è arrivato lo stop per consentire i controlli da parte delle forze dell'ordine.

Intanto dai controlli condotti dalla Polfer emerge che non c'è stata una corsa al rientro come la scorsa settimana, nonostante la chiusura di negozi e diverse aziende e la possibilità lasciata dal decreto Conte di rientrare al proprio domicilio o residenza. Ieri sono state controllate 3957 persone (con 18 denunciati), senza nessun picco rispetto agli ultimi giorni.

Sui treni viene mantenuta la distanza di sicurezza grazie al fatto che si può salire solo dotati di biglietto e che vengono venduti solo quelli per i posti disponibili tenuto conto della distanza di sicurezza.

«Dalle società del trasporto ferroviario nazionale riceviamo le rilevazioni sul numero di coloro che si sono spostati da tutto il nord a tutto il sud negli ultimi due venerdì. Possiamo affermare che non c'è stato nessun esodo, nè ieri, nè la scorsa settimana, in quanto il numero di persone che da tutto il nord ha raggiunto tutte le destinazioni del sud con i treni è pari a qualche centinaio in totale": lo scrive su Facebook il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli. «Il governo ha garantito e sta attuando le misure che consentono alle persone di spostarsi esclusivamente per esigenze lavorative inderogabili o per motivi sanitari urgenti e improcrastinabili. Resta quindi forte la raccomandazione di evitare in tutti i modi gli spostamenti non urgenti o vitali. Ad esempio, è assolutamente da evitare la partenza da una regione all’altra per incontrare familiari o amici che abitano altrove. Questa azione costituisce un grave pericolo per se stessi e per le persone amate ed è un serio rischio anche per tutti coloro che stanno rispettando le indicazioni del governo, rimanendo a casa propria», aggiunge.

Video di Marcella Chirchio

© Riproduzione riservata