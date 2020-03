I vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti questa mattina in viale Regione Siciliana per soccorrere un'autocisterna che perdeva benzina. L'episodio è avvenuto all'altezza del carcere del Pagliarelli, nella carreggiata direzione Trapani, sotto il ponte di via Ernesto Basile.

Sul posto anche le pattuglie della polizia municipale per gestire il traffico.

