"Si invitano i cittadini a restare a casa": è l'avviso audio, al megafono, rivolto alla cittadinanza di Belmonte Mezzagno per contrastare l'emergenza Coronavirus.

Oggi una pattuglia dei vigili urbani, con tanto di megafoni - come si vede dal video -, ha girato per le strade della cittadina per raccomandare agli abitanti di restare in casa e limitare gli spostamenti per motivi di effettiva necessità.

