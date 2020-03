Coronavirus, il sindaco di San Giuseppe Jato: "Pub chiusi e bar si attengano alle disposizioni"

"Niente allarmismo, sì alla responsabilità e al buon senso per combattere l'emergenza del Coronavirus". Lo ha detto il sindaco di San Giuseppe Jato Rosario Agostaro. "Abbiamo fatto la sanificazione degli ambienti comunali e degli scuolabus anche se sono fermi, ci siamo mossi già in tempi non sospetti nel fare un incontro con i medici di base, l'arma dei carabinieri, il parroco e il responsabile Asp di Partinico. Stiamo cercando di mettere a punto una forma di tutela per i nostri cittadini. Adesso cercheremo di capire dov'è possibile mettere in ferie qualcuno negli uffici per dare spazio e creare distanza fra i colleghi stessi. I pub dovranno rimanere chiusi, i bar dovranno adottare le giuste misure".

Coronavirus, sanificati i locali del Comune di San Giuseppe Jato

