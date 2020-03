Coronavirus, arancine e cannoli gratis ai bergamaschi in quarantena a Palermo

Cannoli e arancine gratis per i turisti bergamaschi in quarantena al Mercure Hotel di Palermo. È l'iniziativa dell'associazione Guide Turistiche Abilitate di Palermo in collaborazione con il Bar Marocco di corso Vittorio Emanuele.

“Tutto nasce da una richiesta di aiuto su Fb di una nostra collega che si trova in quarantena e che accompagnava il gruppo di Bergamo", spiegano dall'associazione.

Una gara di solidarietà che si è concretizzata in un centinaio di arancine e cannoli "per far aver loro un buon ricordo della Sicilia almeno 'gastronomicamente' parlando".

