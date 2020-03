Coronavirus, una guida in isolamento al Mercure: palermitani, grazie per l'affetto

"Da molti anni vengo in Sicilia con il mio gruppo per dei viaggi tematici". Inizia così la testimonianza di una guida turistica, della stessa comitiva della donna bergamasca risultata positiva a Palermo.

La donna al momento si trova in quarantena all'hotel Mercure di via Mariano Stabile. "Stavolta il viaggio non è andato bene perchè il mio gruppo è stato colpito da Coronavirus. Vivere in queste condizioni non è facile, ma ci siamo adattati. Grande la solidarietà da parte dei palermitani che ci stanno dimostrando tanto affetto".

