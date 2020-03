Furgone senza freni sulla Palermo-Sciacca: il video dell'incidente

Il video - di Marcella Chirchio - dalla statale Palermo-Sciacca mostra il furgone rimasto coinvolto in un incidente, che poteva fare registrare un bilancio ancora più grave.

I freni infatti non hanno funzionato ed ecco che una macchina dei carabinieri si è fatta tamponare per fermarlo, mettendosi davanti al mezzo.

L'incidente è avvenuto nel tratto tra il carcere Pagliarelli e Altofonte.

Chi era alla guida del furgone, un venditore ambulante di 33 anni, ha perso il controllo, in direzione Palermo, con ogni probabilità per un guasto ai freni, non riuscendo di fatto a fermare il mezzo.

