Il telefono squilla in continuazione, domande, richieste, anche solo semplici curiosità. Nella sede della protezione civile a Palermo si lavora ininterrottamente. Persone a turno rispondono alle chiamate del numero verde 800 458 787, messo a disposizione per l’emergenza coronavirus. Un lavoro straordinario per gli addetti che ovviamente fanno di tutto pur di chiarire i dubbi dei siciliani.

