Maxi-truffa sui fondi agricoli, un funzionario intercettato: "Se non c'ero io là dentro..."

Nel video le intercettazioni registrate dalla guardia di finanza di Palermo registrate durante le indagini che hanno permesso di smascherare una maxi-truffa allo Stato e all'Ue sulla gestione dei fondi per l'agricoltura. Ventiquattro le misure cautelari, coinvolti anche funzionari regionali, professionisti e imprenditori.

"I soldi? Uno aspetta...", dice uno degli indagati intercettatu. "Aspetta? La Finanza di solito mica si ferma solo a guardare", risponde uno dei funzionari regionali dell'Ipa intercettati. "La Finanza va a guardare anche nella compagine societarie di Meatech e General Tec. "Io aspetto una settimana, dopo di che le voci che ci saranno qua dentro non ne avete idea", risponde il primo. "Se non c'ero io là dentro non saremmo arrivati a questo punto - risponde il funzionario intercettato -Io non posso continuare ad andare avanti così, che i soldi me li deve dare quando gli conviene a lui".

