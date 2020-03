Coronavirus, Razza: "Casi limitati in Sicilia, solo 3 persone in ospedale"

"I casi in Sicilia sono molto limitati, dunque non c'è motivo di allarmarsi. In questo momento tutto possiamo permetterci tranne che alimentare incertezze". A dirlo è l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza riguardo ai casi di coronavirus in Sicilia.

"Bisogna sempre dire la verità. Oggi è stato scritto dalla stampa che al momento vi sono più docenti universitari catanesi risultati positivi, mentre alla Regione risulta che solo un docente catanese è risultato positivo ma non lavora all'Università di Catania. Ogni tanto il senso di responsabilità vorrebbe l'obbligo di verificare una notizia prima di renderla nota".

"La situazione è sotto controllo se si considera che solo 3 persone sono ospedalizzate e alcune sono guarite - conclude Razza- . Questo è il fenomeno di cui ci stiamo occupando, non altro".

