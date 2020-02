Coronavirus a Palermo, comitiva isolata in hotel: turisti cambiano alloggio

"Avevamo prenotato qui ma stiamo andando via". Una donna di Como qui a Palermo parla dall'albergo, l'hotel Mercure Palermo Centro, dove ha alloggiato la turista di Bergamo, risultata positiva al Coronavirus e che ora si trova all'ospedale Cervello.

"Per correttezza, in reception ci hanno dirottato verso un'altra struttura anche se non ci dovrebbero essere problemi qui perchè il resto delle persone presenti in hotel al momento si trovano dentro le loro stanze".

Le persone che sono state in contatto con la turista bergamasca risultata positiva al Coronavirus sono in isolamento nell'albergo di Palermo dove erano ospitati. Dalla direzione dell'albergo, che fa parte di una catena leader mondiale dell'accoglienza, hanno fatto sapere di non "essere autorizzati" a dire nulla.

Video di Marco Gullà.

