Razzismo a Palermo, il video della brutale aggressione nel market dei cingalesi

Cingalesi picchiati brutalmente con calci e pugni, uno di loro trascinato nel retrobottega del negozio e rapinato dell'anello che portava al dito.

Le immagini delle telecamere, come è possibile vedere da questo video, documentano le fasi del raid compiuto da una banda di palermitani in un market in via Casella.

Le indagini hanno accertato che la spedizione punitiva sarebbe scattata contro un cittadino cingalese, colto per strada in un atteggiamento ritenuto "inopportuno" e che per questo motivo era stato pesantemente redarguito.

L'uomo fu aggredito con calci e pugni, conditi da espressioni ed epiteti razziali. La violenza si estese poi anche al gestore e agli avventori del market, anche loro cingalesi, dove la vittima aveva cercato rifugio.

