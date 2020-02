A Palermo il funerale di uno 'gnuri, il video del corteo in centro con 20 carrozze

Carrozze tutte in fila in centro città a Palermo, questa mattina, in via Roma e in via Cavour, per il funerale di uno storico "gnuri", conosciuto da tutti come "U' zu Totò", Salvatore Silingeri, 74 anni, storico cocchiere da una vita. "Un modo per rendere omaggio a chi è stato come un padre per noi, per 60 anni fedele a questo mestiere", dice uno dei cocchieri.

Una ventina di carrozze, scooter e altri mezzi, tutti dietro al carro funebre, in omaggio al defunto. E' intervenuta anche la polizia municipale per regolare il traffico, insieme ad una volante della questura. Il video del corteo.

