Ztl notturna a Palermo, Assoimpresa: "Valida solo con più bus e tram"

Assoimpresa non molla e continua la sua “battaglia” contro la possibile entrata in vigore della Ztl notturna a Palermo.

Una partita che si sta giocando al Tar.

Assoimpresa ha presentato formalmente il ricorso e allora nei prossimi giorni è attesa la nuova decisione del Tar.

“Noi abbiamo condiviso in questi anni - dice il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi – un progetto di sviluppo legato al turismo. Non abbiamo nulla contro il Comune di Palermo, però la Ztl notturna non può essere la panacea di tutti i mali”.

