Viadotti pericolanti sulla Palermo-Sciacca: "A rischio la sicurezza degli automobilisti"

Piloni malconci che rischiano di crollare da un momento all'altro. È quanto fa notare a GdS.it, a proposito di un ponte della SS624 allo svincolo per Piana degli Albanesi, il deputato regionale Vincenzo Figuccia.

Circa un anno fa era stato messo in atto un intervento per ricongiungere due pilastri del sottopassaggio "che stanno ancora allontanandosi. E il rischio - avverte Figuccia - è che, qualora dovesse scendere un'entità d'acqua profonda, questo sottopossaggio possa scomparire".

"Io non sono un tecnico - continua Figuccia - e vedo come è stata avviata, e sia permanente, l'attività di manutenzione di questa strada. Ma ciononostante è evidente che questi lavori sul manto stradale siano stati fatti mi mi chiedo come. È necessario che questi interventi vengano posti in essere in modo che i cittadini possano percorrerla in sicurezza".

A mostrare i segni del tempo sui piloni del sottopossaggio tra spaccature e detriti, anche Giuseppe, il proprietario di un agriturismo della zona di Piana degli Albanesi che ha fatto notare come due piloli "erano uniti una volta e poi si sono staccati. Si aprono sempre nonostante gli interventi".

Ad aggravare la situazione l'acqua che "dalle montagne viene convogliata nel sottopassaggio". “D’inverno è un fiume di acqua – aggiunge – si infiltra e non fa bene alla strada”. Nei mesi scorsi sono stati installati dei vetri per monitorare gli spostamenti del pilone ma “dopo qualche mese - aggiunge - si sono rotti facendo riappararire la crepa”. Sintomo che i piloni continuano, con il tempo, a spostarsi.

Dall'Anas fanno sapere però che la situazione dei viadotti in Sicilia è sotto controllo e che vengono monitorati costantemente. A dimostrarlo il fatto che continuinino ad essere ancora percorribili. Quando necessario, precisa la società, vengono programmati lavori di messa in sicurezza e, se si ritiene necessaria, anche la chiusura del tratto stradale in via precauzionale.

