Palermo, minicar e tricicli ai piccoli pazienti del Policlinico: "Così umanizziamo le cure"

Il momento della consegna questa mattina al Policlinico Giaccone di Palermo - reparto di chirurgia pediatrica - di 4 fra minicar e tricicli.

Si tratta di mezzi che sostituiranno le barelle utilizzate per accompagnare i bimbi in sala operatoria.

Marco Lampasona ha così commentato: "Si tratta di un piccolissimo gesto, quello che abbiamo fatto, ma che ha un valore simbolico molto importante almeno per noi. L’umanizzazione delle cure è sicuramente uno degli elementi principali della qualità clinica, ancor di più quando i pazienti sono bambini. Abbiamo voluto scrivere sui parabrezza delle minicar 'vado a fare un pit stop' con la speranza che la sala operatoria si trasformi, nel loro immaginario, in un box della Formula 1. Si entra e si esce piu veloci di prima. Ringrazio il Policlinico e tutti i suoi dirigenti per aver accolto con tanto entusiasmo la nostra idea”.

In questo video di Marcella Chirchio, le interviste a Marcello Cimador direttore Unità operativa chirurgia pediatrica del Policlinico di Palermo, Marco Lampasona presidente della società Innogea e Giovanni Corsello direttore del dipartimento infantile.

