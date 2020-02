Palermo, all'ex hotel Patria un nuovo spazio dedicato alle donne

Un nuovo spazio femminista dentro l'ex hotel Patria. "Non una di meno" ha inaugurato a Palermo il nuovo centro dedicato alle donne, a un mese dall'assemblea cittadina prevista per l'8 marzo.

"Questo appuntamento è molto importante per due motivi- spiega Roberta Ferruggia - abbiamo riunito tutte le realtà cittadine che si occupano di violenza di genere per organizzare le giornate dell'8 e 9 marzo. "Non una di meno" compie il suo primo anno e abbiamo deciso di festeggiare aprendo la sede a tutta la città. abbiamo sentito l'esigenza di creare uno spazio per le donne per riappropriarci di tutti gli spazi che la società cerca di toglierci".

Il video di Marcella Chirchio

