Un momento dei lavori davanti al teatro Massimo di Palermo.

Iniziato l'intervento per sistemare dissuasori elettronici al posto dei blocchi di cemento in via Maqueda, sembra che ormai questi lavori siano paralizzati. A ritardare la fine dei lavori la scoperta di un condotto fognario del Seicento.

Tuttavia, secondo quanto assicurato dal vicesindaco, Fabio Giambrone, i lavori si dovrebbero definitivamente concludere fra 15 giorni.

© Riproduzione riservata