Ztl notturna, mezzora di confronto al Tar: tra oggi e domani nuova decisione

Poco più di mezzora di contradditorio davanti al presidente della prima sezione del Tar Calogero Ferlisi. Sulla Ztl notturna ora si aspetta un nuovo pronunciamento. In sostanza, tra oggi e domani Ferlisi deciderà se fermare il provvedimento o revocare la sospensione e dunque far partire la Ztl in attesa dell’udienza del 25 febbraio.

In audizione oggi c'erano l'avvocato capo del Comune Ezio Tomasello e il legale di Confcommercio Alessandro Dagnino. Al Tar c'era il numero 1 di Confcommercio Patrizia Di Dio. Assenti il sindaco e l'assessore alla Mobilità Giusto Catania.

Dagnino, come è possibile ascoltare in questo video dice: "C'è stato un ampio contraddittorio e aspettiamo la decisione che sarà verosimilmente entro venerdì data in qui tornerebbe ad avere effetti l'ordinanza".

Il Comune, che non ha prodotto alcun documento, chiede intanto di partire, come ha detto Ezio Tomasello per poi valutare il 25 febbraio quali siano stati gli effetti.

