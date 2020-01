Maxi discarica all'altezza del Forum: "Degrado assoluto, occorre intervenire"

C'è davvero di tutto nella maxi discarica che ormai da tempo giace all'altezza dello svincolo per il centro commerciale Forum di Palermo e per l'esattezza in via Galeano. Rifiuti di vario genere e ingombranti rendono non percorribile, nemmeno a piedi, la strada che versa in condizioni davvero pessime.

Proprio questa mattina la IV commissione consiliare, insieme all'assessore Leopoldo Pianpiano, si è recata sul posto per affrontare i problemi igienico-sanitari e quelli relativi alla viabilità, causati dal mancato completamento dell'arteria stradale.

"Quest'area versa in una situazione di degrado assoluto - spiegano - in passato infatti è stato richiesto un intervento della Rap. Dopo l'intervento però il problema non si è risolto, la pulizia è durata solo per 24 ore perché la gente in maniera incivile ha continuato a scaricare. È assurdo far continuare a intervenire la Rap, ci auguriamo di poter riaprire le bretelle autostradali cosi da poter risolvere anche questo problema".

Video di Marcella Chirchio

Gli intervistati:

Gianluca Inzerillo, presidente quarta commissione consiliare

Leopoldo Pianpiano, Assessore attività economiche

Roberta Cancilla, vice presidente della quarta commissione

