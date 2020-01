Coronavirus, caso sospetto a Palermo: video amatoriale dall'ospedale Cervello

Primo sospetto caso di coronavirus a Palermo. Un uomo cinese che alloggiava in un hotel è stato trasportato con un'ambulanza all'ospedale Cervello di Palermo.

Come si vede in questo video amatoriale, i sanitari hanno le mascherine e la tuta idrorepellente.

Non appena giunto in ospedale, sono stati prelevati dei campioni di sangue che verranno inviati al laboratorio del Policlinico di Palermo per le analisi ed eventualmente allo Spallanzani di Roma per la verifica. L'uomo si trova in isolamento nel reparto di malattie infettive

