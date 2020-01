A Palermo nasce la "Casa dei Diritti", Orlando: "Contro ogni discriminazione"

Inaugurata questa mattina la "Casa dei Diritti". La nuova struttura operativa dell’Amministrazione comunale di Palermo si trova nei locali di via Libertà 45, subito dopo il Giardino Piersanti Mattarella, e fornirà, direttamente o tramite collaborazioni con enti del privato sociale e del terzo settore servizi, consulenze e assistenza in materia di prevenzione e contrasto "di ogni forma di discriminazione contro chiunque sia rivolta", come ha spiegato il sindaco Leoluca Orlando intervenendo all’inaugurazione.

La struttura era stata pensata inizialmente a partire dalla necessità di concentrare e rendere facilmente accessibili i servizi rivolti ai migranti, soprattutto i minori stranieri non accompagnati. La "Casa dei Diritti", attraverso la sinergia di diverse associazioni, è diventata un luogo di promozione dei diritti di tutti e tutte, indipendentemente dalla loro nazionalità.

"La Casa dei Diritti nasce con un obiettivo - commenta il sindaco Orlando -, la libertà dalla paura nei confronti dell'uomo, del futuro, del diverso. Qui si applica concretamente la visione della città: io sono persona, noi siamo comunità".

© Riproduzione riservata