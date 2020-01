Largo ai ciclisti alla Favorita di Palermo, niente auto lungo due viali: il video della gara

Stop alle auto e divieti di sosta alla Favorita e nell'area attorno al parco. Ciclisti da tutto il mondo sono arrivati in città per una manifestazione internazionale (il Trofeo d'apertura organizzato dalla Impero) e sono in sella per percorrere viale Diana e viale Ercole.

Le modifiche alla circolazione saranno in vigore fino alle 13. Lungo il percorso, oltre alle bici, l'ingresso sarà consentito solo ai mezzi dell'organizzazione e al personale addetto alla vigilanza.

Ma i divieti di sosta sono attivi già dalle prime ore del mattino (fino alle 13) in queste strade: via Case Rocca (tra viale Ercole e viale del Fante), viale Diana (tra piazza Leoni e viale Margherita di Savoia), viale Ercole, all'interno del parco della Favorita, tra la fontana d'Ercole e viale Duca degli Abruzzi, viale Margherita di Savoia (tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino), via Paolo Giaccone (strada senza uscita allo sbocco su viale Margherita di Savoia, tranne che per i residenti che abitano nella via), via Sebastiano Bosio (strada senza uscita allo sbocco su viale Margherita di Savoia, tranne che per i residenti che abitano nella via); via della Favorita, via Mater Dolorosa e piazza Pallavicino (tra le vie Mater Dolorosa, Castelforte, Trapani Pescia e Giuseppe Sorge).

Questa, però, non è l'unica manifestazione che modificherà il traffico oggi. Fino alle 14 per delle esercitazioni della Protezione civile con le associazioni volontarie, infatti, via Scorzadenaro, nel quartiere Altofonte, tratto compreso tra via Altofonte e via Gaetano Costa sarà chiusa al traffico. Il cambio della viabilità è legato alle attività di prevenzione contro il rischio di esondazioni al canale Badame. Per quanto riguarda la prossima settimana, invece, il Comune informa che dalla mezzanotte di sabato 1 febbraio saranno in vigore i divieti di sosta in alcune strade, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario.

In particolare la zona rimozione sarà attiva fino a quando ci sarà esigenza in via Noviziato, via Scippateste e piazza della Concezione.

Video di Marcella Chirchio.

