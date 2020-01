Mamma e figlio morti dopo il parto, la disperazione del suocero: "Le volevo bene come un padre"

Ultimo saluto questa mattina nella chiesa di Santa Chiara alla Noce in via Giuseppe Crispi per Rosalia Nuara e il piccolo Matthias, morti a poche ore di distanza dal parto. Al funerale erano presenti i familiari, tra cui Pietro Lipari, suocero di Rosalia. "E' entrata in casa mia a 13 anni, le volevo bene come un padre, così come lei voleva bene a me".

Il Comune ha concesso di mettere la mamma e il figlioletto nella stessa bara avvolta dai palloncini bianchi. A dare l’ultimo abbraccio un centinaio di parenti e amici. In tanti i palermitani che hanno chiesto e dato una mano per celebrare il funerale. A farsi portavoce della raccolta fondi l’impresa funebre di Nunzio Trinca.

Nel video Pietro Lipari, suocero della defunta e Nunzio Trinca delle onoranze funebri

Video di Marcella Chirchio

