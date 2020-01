Palermo, ex alunni del Borsellino si rivedono dopo 30 anni: "Amicizia al di là del tempo"

Si sono rivisti dopo 30 anni 130 ex alunni dell'Ipas, oggi istituto alberghiero Paolo Borsellino di Palermo.

Fra abbracci e commozione, gli ex alunni hanno trascorso la serata insieme anche a suon di musica, sulle di brani come «I migliori anni della nostra vita», «Notte prima degli esami», «Compagno di scuola».

Su un maxi schermo sono andate in onda le foto storiche degli ex alunni con un look anni Novanta.

La serata è stata anche un tributo ad ex alunni che non ci sono più come Andrea Zizza e Girolamo Fenech morti in incidenti stradali. Ad ideare questo raduno, Paolo Pianges e Natale (detto Nanni) Longo.

In questo video di Marco Gullà, le interviste a Natale Longo, Paolo Pianges, Giacinto Bazzano.

© Riproduzione riservata