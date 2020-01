GDScuola, gli alunni: "Un'occasione per dire la nostra su ciò che accade"

"GDScuola è un'occasione per migliorare la lettura e la scrittura dei ragazzi. Non solo, è soprattutto un modo per spingere gli studenti a ragionare con la propria testa e formare i cittadini di domani", lo dice il preside del liceo De Cosmi, intervistato nell'incontro tra gli studenti e la redazione di GDScuola, l'inserto del Giornale di Sicilia dedicato al mondo della scuola, pubblicato ogni giovedì.

"Un'occasione per dire la nostra", dice l'alunna Martina Morici.

Nell'inserto pubblicato ieri, protagonisti anche gli studenti dell'istituto comprensivo Michelangelo Buonarroti del quartiere Passo di Rigano e dell'istituto Crispi Almeyda.

Nel video le interviste a il preside Antonino Sciortino, le alunne Martina Morici, Samiah Miah, Carlotta Affatigato.

