Ztl notturna a Palermo dal 31 gennaio e nuovi orari, Orlando: "Non arretriamo"

L'unica certezza al momento è che la Ztl notturna a Palermo non partirà domani. Ma il sindaco Leoluca Orlando annuncia che nei prossimi giorni sarà emessa una nuova ordinanza per consentire l'avvio il 31 gennaio.

E attraverso una nota assicura che la giunta non arretrerà di un millimetro. "Abbiamo chiesto al consiglio comunale di concorrere alla determinazione dei criteri - spiega Orlando in questo video -. Ma dopo 10 ore di discussione infruttuosa non è stato consentito un dibattito di merito su quelle che erano le indicazioni dell'amministrazione comunale".

Poi però sottolinea: "La maggioranza dei consiglieri, 22 su 40, ha fatto avere un documento con cui ricorda alla giunta la sua competenza ad operare, apprezzando il tentativo di un confronto col consiglio comunale".

Nel frattempo, l'ordinanza che prevedeva l'avvio della Ztl notturna da domani viene sospesa.

Il nuovo accordo prevede la modifica degli orari. L'accordo raggiunto a fatica dalla maggioranza prevede lo slittamento dell'avvio del provvedimento a venerdì 31 gennaio.

Ma non solo: tra le modifiche che riguardano l'adozione della zona a traffico limitato di notte c'è l'applicazione del provvedimento in orari diversi a seconda delle stagioni e controlli da parte della polizia municipale sulla movida, sugli avventori e sugli esercenti.

Video di Marcella Chirchio

