Capodanno 2020, nonostante il divieto fuochi d'artificio al Cep di Palermo

Nonostante l'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando che vieta fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette, al Cep di Palermo, location di uno dei due concerti della città per festeggiare il Capodanno, qualcuno non ha rispettato il divieto. Poco prima delle 20, fuochi d'artificio sparati in cielo, come si può vedere nel video di Marcella Chirchio

La piazza è stata transennata e gli accessi controllati con metal detector e conta persone nei varchi. Non si potrà accedere con valigie, trolley, alcolici, bicchieri e contenitori di vetro, oggetti contundenti e bastoni per i selfie. E’ vigente, come detto, l’ordinanza sindacale che vieta fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette

