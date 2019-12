Nevica in provincia di Palermo. Non solo nelle Alte Madonie, già imbiancate da giorni, ma anche a quote collinari più basse, come accade sulla Palermo-Sciacca. Nel video le immagini della neve e del ghiaccio lungo lo scorrimento veloce, a partire dallo svincolo di Giacalone.

Difficili le condizioni di viabilità per gli automobilisti.

La neve imbianca la provincia di Palermo, strade bloccate a Piano Battaglia Alcune strade sono rimaste bloccate a causa della neve a Piano Battaglia I mezzi spalaneve a Piano Battaglia Strade dopo l’intervento degli spalaneve Neve a Piano Battaglia Piano Farina - foto dal gruppo Facebook Piano Battaglia (Madonie) Parco delle Madonie - foto dal gruppo Facebook Piano Battaglia (Madonie) Geraci Siculo, foto dal gruppo Facebook Piano Battaglia (Madonie) Villa Padura - foto dal gruppo Facebook Piano Battaglia (Madonie) Neve sulla Palermo-Sciacca - Foto Marcella Chirchio Foto Marcella Chirchio Disagi alla viabilità sulla Palermo-Sciacca a causa della neve per strada - Foto Marcella Chirchio Foto Marcella Chirchio Foto Marcella Chirchio Foto Marcella Chirchio

