Da gennaio via alle iscrizioni online in asili e scuole dell'infanzia comunali

Prenderanno il via, rispettivamente, il 2 e il 7 gennaio le iscrizioni ai servizi educativi e scolastici (asili nido e scuole dell'infanzia) per i più piccoli nelle strutture comunali. Si tratta di 27 servizi per bambini e bambine da 0 a 3 anni e 38 sezioni dell'infanzia.

La novità introdotta dal 2020 con la "Iscrizione online obbligatoria" è stata presentata, insieme ad altri dati su servizi e strutture per bambini e famiglie, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo delle Aquile, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Leoluca Orlando e dell'assessora alla Scuola Giovanna Marano.

Nel video l'intervista all'assessore comunale alla Scuola Giovanna Marano

