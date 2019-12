Il bagno di Natale a Mondello: "È il modo più bello per farsi gli auguri"

Lo fanno ogni anno a Natale: il bagno a Mondello per scambiarsi gli auguri. Alcuni palermitani senza esitazione si sono tuffati in mare, sfidando l'inverno appena arrivato e le onde. Una decina di coraggiosi, alcuni dei quali con il cappello di Babbo Natale al posto della cuffia, si sono così tuffati nell'acqua gelida per una breve nuotata, come si vede in questo video.

Ad aiutarli c'era il sole, tornato a splendere dopo giorni di maltempo e forte vento. Tra gli organizzatori dell'iniziativa Peter Mostacci, atleta della Waterpolo Palermo, protagonista di numerose imprese di nuoto di fondo come la traversata dello Stretto di Gibilterra, quella tra l'isola di Catalina e Los Angeles e il giro dell'isola di Manhattan a New York.

