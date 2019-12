Attimi di paura stamattina in centro a Palermo dove una donna, alla guida di una Daihatsu Sirio, ha perso il controllo della vettura in via Messina, all'incrocio con via Libertà, schiantandosi contro la vetrina di un negozio.

Il video subito dopo l'impatto e il momento dei soccorsi.

