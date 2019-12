Vento a Palermo, il video del muro crollato vicino all'ospedale dei Bambini

Ancora un'altra notte di vento a Palermo. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dal maltempo, tra alberi caduti, cornicioni, coperture, tettoie e lamiere spazzate dalle forti raffiche.

In via dei Benedettini, vicino all'ospedale dei Bambini a causa del vento è crollata una parte di muro. Sul posto i vigili del fuoco, che sono anche intervenuti in zona per potare i rami di alcuni alberi.

Decine gli interventi anche nella borgata marinara di Mondello e al Foro Italico. Danni anche a Monreale, soprattutto nella zona di San Martino delle Scale.

© Riproduzione riservata