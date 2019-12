Ecco l'isola pedonale di Natale a Palermo: cambia il traffico, primi commenti

Via Ruggero Settimo è diventata una maxi isola pedonale 24 ore su 24 per tutto il periodo delle feste, fino al 6 gennaio. Una grande area riservata solo ai pedoni è ora compresa tra piazza Politeama e ai Quattro canti.

Un provvedimento già conosciuto dai palermitani negli anni scorsi e che a giudicare dai commenti raccolti in questo video da Marcella Chirchio, piace ai palermitani. Il via, però, è arrivato con una scia di polemiche da parte delle forze di opposizione in consiglio comunale e da tante associazioni di categoria, soprattutto Confcommercio Palermo. Il loro timore è che molti consumatori possano preferire i centri commerciali per evitare il caos che si verrà a creare in centro, più degli altri anni a causa del cantiere in via Amari.

Il Comune, invece, ritiene che la chiusura alle auto possa rappresentare un aiuto per gli affari. Oggi le maestranze del Comune hanno installato le barriere di cemento (i New Jersey) subito dopo l’asse via Turati-via Dante e qui resteranno fino alla prossima Epifania. Lungo l’isola pedonale l’unico asse percorribile dai mezzi è quello di via Mariano Stabile.

LE ALTRE MODIFICHE AL TRAFFICO. Altre novità alla circolazione in arrivo nell’arco di questo periodo. In via Niccolò Garzilli, all'incrocio con via Dante, per i veicoli provenienti da via Paolo Paternostro sarà in vigore l’obbligo di svolta a sinistra, con sospensione del doppio senso di marcia nel tratto Dante/Castelnuovo. Sarà attivo, infatti, solo il senso unico in direzione monte. In via Dante, dunque, nel tratto compreso tra via Principe di Villafranca e via Nicolò Garzilli sarà sospesa la corsia riservata con l’istituzione del senso unico di marcia in direzione monte.

© Riproduzione riservata