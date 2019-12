Dal centro alla periferia, il video di una Palermo "spazzata" dal vento

Dal centro alla periferia, il forte vento della notte non ha risparmiato nessuna zona a Palermo. Questa mattina la città si è risvegliata tra alberi caduti, pali divelti e auto danneggiate.

Una palma ha divelto parte della cancellata dello storico Villino Florio. Le immagini video mostrano alberi caduti ovunque, a Bonagia, in via Crispi, piazza Croci. Ancora, al Foro Italico.

In alcuni casi, sono rimaste danneggiate anche auto, come accaduto in via Vincenzo Di Marco e via Circe.

© Riproduzione riservata