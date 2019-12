Treno pop, l'appello di Musumeci: "Tappa importante ma tempi più brevi per i progetti"

Il treno pop? Una tappa importante per i progetti di ammodernamento in Sicilia. Tuttavia Nello Musumeci, presente all'inaugurazione alla stazione di Palermo, ha colto l'occasione per lanciare un appello all'azienda Rfi.

"Contestiamo a Rfi la lentezza nella predisposizione dei progetti. Non basta prevedere un obiettivo nella programmazione se poi per raggiungerlo servono dai 15 ai 30 anni. Un’azienda grande, complessa e articolata come Rfi deve poter avere un occhio particolare per il Mezzogiorno in generale e per la Sicilia in particolare. Non sono compatibili i tempi dell’azienda con quelle delle esigenze dei siciliani".

E ancora, "in questo momento la Rete Ferroviaria Italiana ha oltre due miliardi di fondi programmati dalla Regione siciliana per ammodernare alcune tratte ferroviarie - ha aggiunto - alcuni cantieri sono già aperti, altri ancora non aprono perchè manca il progetto, a cominciare dalla tratta di Milo fra Palermo e Trapani".

