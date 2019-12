Palermo, il nuovo centro di raccolta in un'area confiscata: il video dell'inaugurazione

Prosegue l’apertura dei Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti, a Palermo. Inaugurato nel pomeriggio il quarto centro, denominato "Oreto". È stato aperto in un’area confiscata alla mafia nei pressi di via Oreto, adiacente alla rotonda, con accesso dalla bretella di viale Regione Siciliana, in direzione Catania.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, l’assessore Giusto Catania, ed il presidente della Rap, Giuseppe Norata. Gli altri Centri già in funzione, il "Nicoletti", quello di "Piazza della Pace" e l’altro di "viale dei Picciotti", hanno ottenuto numeri interessanti, è stato sottolineato nel corso dell’inaugurazione: "1000 visitatori al giorno, un totale di 150.000 dall’apertura, più di 30 mila euro in premi efficienza RAEE e circa 1 milione e 500 mila chilogrammi di rifiuti".

"L'obiettivo è quello di averne 22 di centri, ancora siamo indietro - ha detto il presidente della Rap, Giuseppe Norata -. Entro fine anno ne avremo un quinto, possiamo dire che la rete dei Centri Comunali di Raccolta inizia a rendere consistenza. Siamo dall’altra parte della città rispetto all’ultimo centro che abbiamo aperto in via Nicoletti, questo è un momento importante per questa area al servizio di un quartiere come quello di Bonagia. La rete può funzionare, non ci sono più alibi per abbandonare i rifiuti in giro".

Questione delicata anche quella che riguarda gli ingombranti, lasciati troppo spesso dai cittadini in giro per la città: "Abbiamo una quantità di ingombranti enorme - ha aggiunto -. Ci sono circa 40 mila pezzi al mese che vengono portati nei centri di raccolta. È uno spreco enorme di risorse per la Rap e l'Amministrazione comunale. Chiediamo ai cittadini di aiutarci, la città è nostra. Contribuire ad evitare di buttare gli ingombranti per strada è un modo concreto per rendere migliore la città".

Presente all’inaugurazione anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: "Un altro centro verrà aperto entro la fine di questo mese - ha ribadito -. E’ segno di una Rap che si è messa in cammino per rendere i servizi più efficienti alla città. Tempistiche per l’apertura degli altri? La cosa certa è che entro quest’anno saremo già a cinque. E’ un importante traguardo".

