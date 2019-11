Nuova villetta a Palermo con fondi privati, Dragotto: "Con poco si può aiutare la città"

"Quando ho visto questo spazio degradato, ho voluto fare qualcosa per farlo rinascere con poco lavoro e molto rispetto". Tommaso Dragotto, presidente di Sicily By Car, spiega la decisione di far rinascere villa tenente colonnello Russo in via Sciuti a Palermo. Un giardino ecosostenibile inaugurato oggi anche alla presenza di Marco Romano, vice direttore responsabile del Giornale di Sicilia, media partner del progetto.

"Abbiamo voluto sposare questa iniziativa - ha detto Romano - perchè non vogliamo solo raccontare cosa non va in questa terra, ma vogliamo anche promuovere tutto ciò che di virtuoso si può fare".

© Riproduzione riservata