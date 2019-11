Mafia, arrestato Pietro Luisi: il video della perquisizione nella sua abitazione

Gli agenti della Catturandi di Palermo all’alba hanno arrestato Pietro Luisi, 29 anni, ricercato dallo scorso luglio dopo una operazione che aveva nel mirino la famiglia mafiosa di Brancaccio.

L’uomo si nascondeva in zona Oreto e gli investigatori della Squadra Mobile diretta da Rodolfo Ruperti lo hanno individuato dopo alcuni mesi di indagine. Era uno dei rampolli in ascesa tra le famiglie mafiose e doveva essere arrestato lo scorso luglio, perchè considerato anello di collegamento tra i palermitani e i trafficanti di cocaina calabresi nell’ambito del blitz 'Maredolce 2' della Dda di Palermo.

"Ora che tu me li hai presentati, io arrivo, so che persone sono", diceva intercettato.

Nel video la perquisizione in casa di Pietro Luisi in un condominio di via Rocco Jemma, vicino al Policlinico universitario.

