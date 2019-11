Via i topi, dopo 12 giorni la scuola riapre con una festa: i vip regalano i giochi

Donazioni, applausi. Con una vera e propria festa i bambini della Rita Atria di Palermo sono tornati stamattina a scuola.

Un rientro caloroso ed emozionante dei piccoli alunni. "Sono trascorsi 12 giorni - dice Antonio Nicolao vice presidente della prima circoscrizione - da quando la scuola ha avuto la presenza spiacevole di alcuni topolini conclusasi con la chiusura disposta dall’Asp".

Dopo la segnalazione della preside e della presidenza della prima circoscrizione la struttura è stata chiusa per consentire agli operai del Comune di bonificare i locali. All'opera anche alcune mamme che hanno pulito le aule con prodotti disinfettanti e un gruppo di volontari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Topi alla scuola Atria di Palermo, le foto della riapertura dopo la bonifica Alcuni attimi della festa alla scuola Atria I vip hanno donato giocattoli ai bambini La chiusura della scuola era stata disposta dall’Asp Gli operai del Comune sono intervenuti per bonificare le aule

È stato necessario disfarsi di giocattoli e altro materiale a rischio contaminazione. "Durante la settimana - aggiunge Nicolao - ho letto alcuni post scritti da mamme degli alunni su Facebook, che lanciavano appelli finalizzati alla ricerca di giocattoli da donare ai bambini. A quel punto ho pensato di chiedere a Stefania Petyx di valutare la possibilità di sottoporre all’associazione Maredolce la richiesta di donare qualche giocattolo. Ebbene pur non essendo nella trasmissione il treno dei desideri o a c’è posta per te, la storia a lieto fine è stata realizzata".

Ci ha pensato l’associazione Maredolce, di cui fanno parte anche Ficarra e Picone, che ha donato una quantità considerevole di giocatoli tra cui uno scivolo, una casetta, un dondolo e bambole.

"Una vicenda davvero emozionante - conclude Nicolao -, che non poteva concludersi in modo migliore vedere il sorriso dei bambini e la condivisione dei genitori in un momento speciale è stato come vivere una favola, una grande soddisfazione".

