Palermo, una panchina rossa contro il femminicidio: il video dell'inaugurazione

Una panchina rossa a Palermo per ricordare le donne vittime di femminicidio. Alla vigilia della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne il Pool antiviolenza e per la legalità dell'Inner Whel Palermo Normanna, ha inaugurato oggi dalle 11.30 la "Panchina Rossa", installata in piazza XIII Vittime.

"Chi è nell'errore compensa con la violenza che che gli manca in verità e forza", riporta la targa apposta su quello che vuole essere un simbolo della difesa dei diritti delle donne. Ad aprire la manifestazione l'inno alla gioia suonato dagli studenti del Teatro dell'Anima del Convitto Falcone, che hanno anche raccontato il vero amore affidandosi alle parole del "Simposio" di Platone.

Presenti anche il sindaco Leoluca Orlando, il vice sindaco Fabio Giambrone e l'assessore alla Scuola, Lavoro, Sanità, Giovani, Parità di genere Giovanna Marano.

"Siamo qui per dire sì alla gioia e all'amore e per dire no all'individualismo egoista e a logiche soffocanti di gruppo. 'Io sono persona, noi siamo comunità': è esattamente questa la visione della città che in questo momento dice no alla violenza sulle donne e contro le donne, e lo fa ricordando le tante donne vittime di violenza, quelle note e quelle - tantissime - sconosciute che invitiamo a denunciare e a unirsi a tutti noi perché non sono sole", ha dichiarato il sindaco.

