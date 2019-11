Pedonalizzazione via Napoli, la presentazione di un progetto a Palermo

Un progetto di pedonalizzazione di via Napoli è stato presentato oggi a Palermo da parte delle associazioni Maqueda pedonale e Borgo Napoli e residenti.

Diverse le iniziative in programma, come spiega Daniela Sorrentino presidente Maqueda pedonale: "Vogliamo creare un'area verde usufruibile ad anziani e bambini e far diventare via Napoli un museo dei graffiti invitando chi realizza questi disegni a farlo nella strada".

Gli intervistati: Antonio Nicolao, vice presidente prima circoscrizione, Massimo Castiglia presidente prima circoscrizione e Daniela Sorrentino presidente Maqueda pedonale.

Video di Marcella Chirchio

