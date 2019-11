Doppi turni alla scuola di San Cipirello, protestano le mamme: "Vogliamo risposte"

Sit-in davanti al Comune di San Cipirello contro i doppi turni nella scuola elementare e media del paese.

A causa di diverse infiltrazioni, un piano della struttura è stato chiuso, rendendo necessario dunque una diversa turnazione delle lezioni. Ma le mamme non ci stanno e questa mattina sono scese in piazza per protestare.

"Vogliamo risposte concrete sui lavori per tornare prima possibile alla normalità scolastica", ha detto Antonella Albano, madre di un alunno della scuola.

In questo video, le interviste ad Antonella Albano e a Leonarda Marano, madre di uno studente disabile.

