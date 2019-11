Ancora una mattinata di traffico infernale in viale Regione Siciliana a Palermo per gli ormai noti (soprattutto agli automobilisti) lavori, che da qualche settimana provocano disagi pesantissimi ai cittadini. Questa mattina file e code nella circonvallazione, in direzione Trapani/Mazara del Vallo, con chilometri di auto incolonnate, soprattutto nella zona di piazzale Giotto.

© Riproduzione riservata