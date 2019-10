Palermo, spacciavano droga allo Zen davanti ai bambini: il video del blitz

L'operazione antidroga denominata "Take and go", condotta dai carabinieri della stazione San Filippo Neri, ha permesso di ricostruire nei dettagli l'attività svolta dall'organizzazione, delineando ruoli e funzioni dei componenti che gestivano la piazza dello spaccio di hashish allo Zen 2.

I pusher andavano a prendere la droga nascosta sempre in posti diversi; lo spaccio avveniva spesso in presenza di bambini. Durante l'operazione i militari hanno arrestato 7 persone in flagranza di reato, sequestrato circa 4,5 chili di hashish e 70 grammi di marijuana. 41 persone sono state segnalate alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

