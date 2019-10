Palermo, si chiude il Festino di Santa Rosalia con la consegna del modello del Carro

Con la consegna del modello di costruzione del Carro Trionfale di Santa Rosalia si è chiuso oggi il Festino di Santa Rosalia 2019.

Il modello in legno dipinto a mano e in scala 1/10, che andrà in aggiunta alla collezione dei Carri Trionfali di Villa Niscemi, è stato consegnato al Sindaco del Comune di Palermo Leoluca Orlando da Fabrizio Lupo, ideatore e realizzatore del Carro Trionfale, Lollo Franco e Letizia Battaglia Direttori Artistici e Vincenzo Montanelli, Direttore della VM AGENCY.

Contestualmente sono stati donati: un modello di costruzione del Carro in scala 1/33 realizzato in tecnica mista, all'Assessorato alle CulturE di Palermo nella figura dell'Assessore Adham Darawsha; una statua raffigurante Santa Rosalia sul Carro, in scala 1/3 realizzata in tecnica di stampa 3d e rivestita in foglia d'oro e d'argento, al Reggente del Santuario di Santa Rosalia, Don Gaetano Ceravolo e un gruppo scultoreo sul Carro 2019 in scala 1/10, realizzato in tecnica di stampa 3d e rivestito in foglia d'oro e d'argento, ai detenuti della Casa di Reclusione Calogero di Bona - Ucciardone nella figura del Direttore Reggente Giovanna Re, che non era presente a causa “sopraggiunte ed improcrastinabili esigenze di servizio”.

Con questa cerimonia si chiude ufficialmente il sipario sul 395° Festino di Santa Rosalia che in questa edizione ha annoverato anche la rassegna # aspettandoilfestino2019, appun tamenti che hanno coinvolto cittadini, devoti e non, ai festeggiamenti in onore della Santuzza.

Il 395° Festino di Santa Rosalia, che ha avuto come tema l’Inquietudine, si è avvalso della Direzione Artistica di Letizia Battaglia e Lollo Franco, e della Direzione Organizzativa di Vincenzo Montanelli - VM Agency Group s.r.l.

Gli intervistati: Fabrizio Lupo, ideatore e realizzatore del carro; Don Gaetano Ceravolo prete a Santa Rosalia,

Lollo Franco e Leoluca orlando, sindaco di Palermo

© Riproduzione riservata