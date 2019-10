A Palermo il convegno della Divina Misericordia, Lorefice: "Il grande miracolo è l'accoglienza"

Secondo convegno diocesano della Divina Misericordia, oggi nella chiesa "Casa di Preghiera per tutti i Popoli" all'interno della "Cittadella del Povero e della Speranza" in via Decollati 29 a Palermo.

Prima il saluto e benedizione dell'Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice, a seguire la catechesi di Don Luigi Epicoco, teologo e scrittore. Il convegno è stato arricchito dalla testimonianza del missionario laico Kally Kalambaj e in seguito dall'adorazione eucaristica nell'ora della Misericordia condotta da Don Pasqualino di Dio missionario.

© Riproduzione riservata