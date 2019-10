Blitz a Misilmeri, la droga detta anche "croccantini": il video delle intercettazioni

Sono durate ben cinque mesi le indagini che hanno permesso di scoprire un'attività di spaccio di droga nel territorio di Misilmeri.

Otto le ordinanze di misure cautelari: questo è il bilancio dell'operazione denominata "Pablito", con cui i carabinieri sono riusciti a smantellare la filiera dello spaccio che riforniva di hashish la piazza di Misilmeri. Grazie all'attività di pedinamento e servizi di osservazione condotta dai carabinieri di Misilmeri è stato possibile documentare 600 episodi di spaccio. Gli indagati per fare riferimento alla droga via telefono utilizzavano termini come "lenticchie" e "croccantini". Terminologia che non è riuscita a confondere le forze dell'ordine che sono riuscite ad arrestare 3 persone in flagranza di reato.

© Riproduzione riservata