Orientamento al lavoro per giovani detenuti: il progetto a Palermo

Presentato al carcere minorile Malaspina di Palermo il progetto Servizio Interistituzionale per un sistema integrato scuola/formazione/lavoro nell'ambito del programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia.

Il progetto ha come finalità quello di intendere il carcere non come un luogo di "punizione", ma di rieducazione, formazione ed orientamento al lavoro. Firmato dunque un protocollo per l'orientamento al lavoro dei giovani detenuti.

